Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, terzo episodio della saga di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter è tornato a trascorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno viene a trovarli la sorella di zio Vernon, Marge, che, odiando Harry quanto lui odia i Dursley, lo umilia ripetutamente e insulta i suoi genitori finché egli, perdendo la calma, la gonfia accidentalmente con la magia, per poi scappare di casa. Fermatosi sul ciglio della strada, gli si avvicina un grosso e misterioso cane nero, che sembra volerlo attaccare, quando compare un autobus molto particolare, il Nottetempo, un mezzo di trasporto simile agli autobus di Londra, ma con tre piani e colorato di blu. Questo autobus che soccorre durante la notte i maghi in difficoltà è invisibile ai babbani.

Il Nottetempo lo porta al Paiolo Magico, dove incontra il Ministro Caramell (che lo rassicura sul fatto che non verrà punito per aver gonfiato la zia, sgonfiata e con la memoria alterata, essendo stata magia accidentale), i suoi due migliori amici, Ron ed Hermione (che ha preso un gatto, Grattastinchi), la famiglia Weasley ed in particolare Arthur Weasley, che lo avverte del pericoloso assassino Sirius Black, seguace di Voldemort ed evaso da Azkaban, la prigione dei maghi, per finire il lavoro del suo padrone: ovvero uccidere Harry.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: il cast del film

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

David Thewlis: Remus Lupin

Michael Gambon: Albus Silente

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Tom Felton: Draco Malfoy

Gary Oldman: Sirius Black

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Matthew Lewis: Neville Paciock

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Josh Herdman: Gregory Goyle

Emma Thompson: Sibilla Cooman

David Bradley: Argus Gazza

Timothy Spall: Peter Minus

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Chris Rankin: Percy Weasley

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Pam Ferris: Marge Dursley

Harry Melling: Dudley Dursley

Julie Christie: Madama Rosmerta

Dawn French: Signora Grassa

Bronson Webb: ragazzo dei Serpeverde

Paul Whitehouse: Sir Cadogan

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.