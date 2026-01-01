Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: tutto quello che c’è da sapere sul film
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: trama, cast e streaming del film
Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, terzo episodio della saga di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter è tornato a trascorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno viene a trovarli la sorella di zio Vernon, Marge, che, odiando Harry quanto lui odia i Dursley, lo umilia ripetutamente e insulta i suoi genitori finché egli, perdendo la calma, la gonfia accidentalmente con la magia, per poi scappare di casa. Fermatosi sul ciglio della strada, gli si avvicina un grosso e misterioso cane nero, che sembra volerlo attaccare, quando compare un autobus molto particolare, il Nottetempo, un mezzo di trasporto simile agli autobus di Londra, ma con tre piani e colorato di blu. Questo autobus che soccorre durante la notte i maghi in difficoltà è invisibile ai babbani.
Il Nottetempo lo porta al Paiolo Magico, dove incontra il Ministro Caramell (che lo rassicura sul fatto che non verrà punito per aver gonfiato la zia, sgonfiata e con la memoria alterata, essendo stata magia accidentale), i suoi due migliori amici, Ron ed Hermione (che ha preso un gatto, Grattastinchi), la famiglia Weasley ed in particolare Arthur Weasley, che lo avverte del pericoloso assassino Sirius Black, seguace di Voldemort ed evaso da Azkaban, la prigione dei maghi, per finire il lavoro del suo padrone: ovvero uccidere Harry.
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Radcliffe: Harry Potter
- Rupert Grint: Ron Weasley
- Emma Watson: Hermione Granger
- David Thewlis: Remus Lupin
- Michael Gambon: Albus Silente
- Alan Rickman: Severus Piton
- Maggie Smith: Minerva McGranitt
- Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
- Tom Felton: Draco Malfoy
- Gary Oldman: Sirius Black
- James Phelps: Fred Weasley
- Oliver Phelps: George Weasley
- Matthew Lewis: Neville Paciock
- Jamie Waylett: Vincent Tiger
- Josh Herdman: Gregory Goyle
- Emma Thompson: Sibilla Cooman
- David Bradley: Argus Gazza
- Timothy Spall: Peter Minus
- Julie Walters: Molly Weasley
- Mark Williams: Arthur Weasley
- Bonnie Wright: Ginny Weasley
- Chris Rankin: Percy Weasley
- Robert Hardy: Cornelius Caramell
- Richard Griffiths: Vernon Dursley
- Fiona Shaw: Petunia Dursley
- Pam Ferris: Marge Dursley
- Harry Melling: Dudley Dursley
- Julie Christie: Madama Rosmerta
- Dawn French: Signora Grassa
- Bronson Webb: ragazzo dei Serpeverde
- Paul Whitehouse: Sir Cadogan
Streaming e tv
Dove vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.