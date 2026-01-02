Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il calice di fuoco, film del 2005 diretto da Mike Newell, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, quarto episodio della serie di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Harry Potter, nel sonno, ha una visione stranamente realistica in cui vede il custode di una villa abbandonata venire ucciso da un informe Lord Voldemort, dopo averne spiato una conversazione con Peter Minus, alias Codaliscia, fuggito poche settimane prima, e un uomo sconosciuto a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo. Invitato alla Tana dall’amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente all’emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme a Hermione Granger, alla famiglia Weasley, a Cedric Diggory e a suo padre Amos. Durante i festeggiamenti per i vincitori, alcuni Mangiamorte, i seguaci di Voldemort, comparsi inaspettatamente dopo un decennio di latitanza e inattività, seminano il panico. Tra di loro vi è il misterioso uomo del sogno di Harry, che lancia nel cielo il famoso e terribile simbolo del Signore Oscuro, il Marchio Nero.

Il trio fa ritorno a Hogwarts per frequentare il quarto anno di istruzione. Il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure è il celebre ed eccentrico ex auror Alastor Moody (detto anche Malocchio Moody), che nel corso delle sue lezioni si dimostrerà parecchio coraggioso, severo e soprattutto anticonformista: infatti mostrerà all’intera classe le tre maledizioni senza perdono infliggendole ad un Damon diadema, tra cui l’Anatema che Uccide, l’Avada Kedavra.

La scuola, inoltre, decide di reintegrare il Torneo Tremaghi, una leggendaria competizione che prevede il superamento di tre pericolose prove di abilità: gli studenti maggiorenni delle tre scuole europee di magia (Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons) dovranno inserire nel Calice di Fuoco il loro nome e il calice estrarrà a sorte i nomi dei tre sfidanti (uno per scuola). Viktor Krum (celebre Cercatore della squadra di Quidditch bulgara) viene selezionato per Durmstrang, Fleur Delacour per Beauxbatons e Cedric Diggory per Hogwarts, ma a sorpresa, il Calice seleziona un quarto giocatore: Harry Potter. Tutti accolgono la selezione del quarto sfidante con preoccupazione e stupore da parte degli insegnanti e con disgusto da parte degli studenti, compreso (momentaneamente) Ron.

Harry Potter e il calice di fuoco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e il calice di fuoco, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Michael Gambon: Albus Silente

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Robert Pattinson: Cedric Diggory

Stanislav Ianevski: Viktor Krum

Clémence Poésy: Fleur Delacour

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Tom Felton: Draco Malfoy

Frances de la Tour: Olympe Maxime

Roger Lloyd Pack: Barty Crouch Sr.

Predrag Bjelac: Igor Karkaroff

Mehmet Günsür: Augustus Rookwood

Miranda Richardson: Rita Skeeter

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Filius Vitious

Gary Oldman: Sirius Black

Timothy Spall: Peter Minus

Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Mark Williams: Arthur Weasley

David Tennant: Barty Crouch Jr.

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e il calice di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.