Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il calice di fuoco, film del 2005 diretto da Mike Newell, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, quarto episodio della serie di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Harry Potter, nel sonno, ha una visione stranamente realistica in cui vede il custode di una villa abbandonata venire ucciso da un informe Lord Voldemort, dopo averne spiato una conversazione con Peter Minus, alias Codaliscia, fuggito poche settimane prima, e un uomo sconosciuto a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo. Invitato alla Tana dall’amico Ron Weasley, Harry assiste successivamente all’emozionante finale della Coppa del Mondo di Quidditch tra Irlanda e Bulgaria, assieme a Hermione Granger, alla famiglia Weasley, a Cedric Diggory e a suo padre Amos. Durante i festeggiamenti per i vincitori, alcuni Mangiamorte, i seguaci di Voldemort, comparsi inaspettatamente dopo un decennio di latitanza e inattività, seminano il panico. Tra di loro vi è il misterioso uomo del sogno di Harry, che lancia nel cielo il famoso e terribile simbolo del Signore Oscuro, il Marchio Nero.
Il trio fa ritorno a Hogwarts per frequentare il quarto anno di istruzione. Il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure è il celebre ed eccentrico ex auror Alastor Moody (detto anche Malocchio Moody), che nel corso delle sue lezioni si dimostrerà parecchio coraggioso, severo e soprattutto anticonformista: infatti mostrerà all’intera classe le tre maledizioni senza perdono infliggendole ad un Damon diadema, tra cui l’Anatema che Uccide, l’Avada Kedavra.
La scuola, inoltre, decide di reintegrare il Torneo Tremaghi, una leggendaria competizione che prevede il superamento di tre pericolose prove di abilità: gli studenti maggiorenni delle tre scuole europee di magia (Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons) dovranno inserire nel Calice di Fuoco il loro nome e il calice estrarrà a sorte i nomi dei tre sfidanti (uno per scuola). Viktor Krum (celebre Cercatore della squadra di Quidditch bulgara) viene selezionato per Durmstrang, Fleur Delacour per Beauxbatons e Cedric Diggory per Hogwarts, ma a sorpresa, il Calice seleziona un quarto giocatore: Harry Potter. Tutti accolgono la selezione del quarto sfidante con preoccupazione e stupore da parte degli insegnanti e con disgusto da parte degli studenti, compreso (momentaneamente) Ron.
Harry Potter e il calice di fuoco: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Harry Potter e il calice di fuoco, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Radcliffe: Harry Potter
- Rupert Grint: Ron Weasley
- Emma Watson: Hermione Granger
- Brendan Gleeson: Alastor Moody
- Michael Gambon: Albus Silente
- Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
- Robert Pattinson: Cedric Diggory
- Stanislav Ianevski: Viktor Krum
- Clémence Poésy: Fleur Delacour
- Alan Rickman: Severus Piton
- Maggie Smith: Minerva McGranitt
- Ralph Fiennes: Lord Voldemort
- Tom Felton: Draco Malfoy
- Frances de la Tour: Olympe Maxime
- Roger Lloyd Pack: Barty Crouch Sr.
- Predrag Bjelac: Igor Karkaroff
- Mehmet Günsür: Augustus Rookwood
- Miranda Richardson: Rita Skeeter
- Jason Isaacs: Lucius Malfoy
- David Bradley: Argus Gazza
- Warwick Davis: Filius Vitious
- Gary Oldman: Sirius Black
- Timothy Spall: Peter Minus
- Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta
- Robert Hardy: Cornelius Caramell
- Mark Williams: Arthur Weasley
- David Tennant: Barty Crouch Jr.
Streaming e tv
Dove vedere Harry Potter e il calice di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.