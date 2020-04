Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: trama, cast, curiosità, trailer e streaming

La saga di Harry Potter arriva al suo ultimo appuntamento. Questa sera, 7 aprile 2020, su Italia 1 va infatti in onda l’ultimo episodio della saga tratta dai romanzi di J.W. Rowling, Harry Potter e i doni della Morte, con la seconda parte. Ieri grandi ascolti per la prima parte, questa sera grande attesa per l’ultimo appuntamento con le avventure del maghetto inglese che Italia 1 ha voluto riproporre nel periodo di quarantena che l’Italia sta affrontando durante l’emergenza Covid-19.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 è stato diretto da David Yates. Vediamo qual è la trama della seconda parte dei Doni della morte, chi vediamo nel cast e dove seguire il film in tv e in streaming.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: trama del film

Nell’ultimo film della saga, dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, in particolare all’interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.

Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a superare l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l’Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts, nella casa di Aberforth Silente, fratello del defunto Albus, dove scopriranno un passaggio segreto per infiltrarsi nel castello, dove devono cercare il diadema di Priscilla Corvonero. Ma quando Severus Piton, il nuovo preside della scuola, viene a conoscenza della presenza di Harry a Hogwarts, la professoressa Minerva McGranitt difende il ragazzo dando inizio ad un duello con Piton, costretto alla fuga. La battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male ha così inizio: Lord Voldemort ha radunato il suo esercito nella scuola scontrandosi contro gli studenti e l’Ordine della Fenice. Tra colpi di scena e straordinarie rivelazioni, la guerra culminerà con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive. Chi avrà la meglio?

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: il cast e il trailer

Ecco tutti gli attori che troviamo nel cast dell’ultimo film di Harry Potter:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

John Hurt: Garrick Olivander

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Kelly Macdonald: Helena Corvonero

Gary Oldman: Sirius Black

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

David Thewlis: Remus Lupin

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Unci-Unci, Filius Vitious

Tom Felton: Draco Malfoy

Ciarán Hinds: Aberforth Silente

Gemma Jones: Poppy Chips

Dave Legeno: Fenrir Greyback

Miriam Margolyes: Pomona Sprite

Helen McCrory: Narcissa Malfoy

Nick Moran: Scabior

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Clémence Poésy: Fleur Delacour

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: dove vedere il film, in tv e in streaming

Come fare per vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 7 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Pechino Express 2020, Corea del Sud: l’itinerario della nona tappa DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 7 aprile 2020 su La7 Ricchi di fantasia trama: di cosa parla il film su Rai 1 con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming