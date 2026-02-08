Halftime show Super Bowl 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport, ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere l’Halftime Show del Super Bowl 2026 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’Halftime Show in programma nell’intervallo della finale della NFL sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla CBS, in Italia invece sarà possibile seguirlo in chiaro, gratis, su Italia 1. Il collegamento con lo stadio in cui si giocherà la partita comincerà intorno alle ore 00,15.

Halftime Show Super Bowl 2026 streaming live

Non solo tv. L’Halftime Show del 60esimo Super Bowl (New England Patriots-Seattle Seahawks) sarà trasmesso in live streaming tramite la piattaforma a pagamento Dazn che, oltre al calcio italiano, trasmette molte partite della NFL dato che ne detiene i diritti per l’Italia.

Cantanti

Quali saranno i cantanti dell’Half Time Show del Super Bowl 2026? Lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), sarà tenuto da Bad Bunny, cantante portoricano. I Green Day invece canteranno nello show di apertura: la band punk rock proporrà un medley dei loro brani più famosi. L’inno nazionale statunitense sarà cantato da Charlie Puth. Brandi Carlie si esibirà in America The Beautiful.