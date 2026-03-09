Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma dove vedere la serie in tv e streaming?

In tv

Appuntamento questa sera, 9 marzo 2026, alle ore 21.30, su Rai 1 con la prima puntata della fiction con protagonista Alessandro Gassmann.

Guerrieri streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare la fiction in qualsiasi momento tramite la funzione on demand o selezionando la diretta streaming di Rai 1.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Guerrieri? La serie va in onda su Rai 1 in prima visione dal 9 marzo in quattro puntate. Ecco la programmazione completa.