Guerrieri: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Guerrieri, la nuova serie di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann in onda dal 9 marzo 2026? La fiction è composta da quattro prime serate, in onda ogni lunedì alle 21.30. Il finale di stagione è in programma per il 30 marzo. La fiction porta sullo schermo uno dei personaggi più amati nati dalla penna di Gianrico Carofiglio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 marzo 2026

Seconda puntata: 16 marzo 2026

Terza puntata: 23 marzo 2026

Quarta puntata: 30 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Guerrieri? La durata è di circa due ore, dalle 21.30 alle 23.30, pubblicità incluse. Tra i casi al centro della serie emerge la riapparizione di un cliente legato al suo passato, figura che riaffiora come un fantasma. A questo si aggiungono la misteriosa scomparsa di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la delicata vicenda del giudice Larocca, magistrato stimato accusato di corruzione, nonché vecchio amico dello stesso Guerrieri. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Guerrieri in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 9 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.