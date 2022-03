Povia parla della guerra in Ucraina, la reazione di Alan Friedman | VIDEO

È diventata virale sul web la divertente reazione di Alan Friedman alle parole di Povia sulla guerra in Ucraina nel corso del programma televisivo Non è l’Arena.

Ospite della trasmissione, andata in onda su La7 lo scorso 13 marzo, il cantautore parlando dell’invasione russa in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti) ha dichiarato: “Io parlerei di pace che è la cosa che vorremmo tutti in questo momento”.

“Da una parte abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’azione di invasione. Sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina, che è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass dove c’è stato il 90% delle persone che ha votato per essere filorussi”.

“Noi possiamo riempirci la bocca tutti i giorni – ha continuato Povia – va bene le manifestazioni, va bene dire pace, ma noi non possiamo pensare che una formica, che è l’Ucraina, stia combattendo un elefante che è la Russia”.

“Quindi il più irresponsabile dopo diciotto giorni di guerra quanto Putin se non di più di Putin è Zelensky, che dovrebbe abdicare al trono subito”.

Subito dopo le parole di Povia, la camera si è soffermata sullo scrittore e conduttore statunitense Alan Friedman, la cui espressione stupita per quanto detto dal cantante è subito diventata virale sui social.