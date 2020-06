Guardia del corpo: il cast completo del film

Stasera, 13 giugno 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film del 1992 Guardia del corpo, diretto da Mick Jackson, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston. La sceneggiatura era stata in origine pensata da Lawrence Kasdan per un film con Steve McQueen e Diana Ross nel 1976. Ma qual è il cast completo del film Guardia del corpo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Frank Farmer

Whitney Houston: Rachel Marron

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Debbie Reynolds: sé stessa

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Guardia del corpo: la famosa canzone del film

Il film Guardia del corpo è passato alla storia anche per la colonna sonora, in particolare una canzone: I Will Always Love You cantata da Whitney Houston (ha venduto 16 milioni di copie nel mondo). Di seguito tutti i brani:

I Will Always Love You – Whitney Houston

I Have Nothing – Whitney Houston

I’m Every Woman – Whitney Houston

Run to You – Whitney Houston

Queen of the Night – Whitney Houston

Jesus Loves Me – Whitney Houston

Even If My Heart Would Break – Kenny G featuring Aaron Neville

Someday (I’m Coming Back) – Lisa Stansfield

It’s Gonna Be a Lovely Day – The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M.

(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding – Curtis Stigers

Waiting for You – Kenny G

Trust in Me – Joe Cocker featuring Sass Jordan

Theme from the Bodyguard – Alan Silvestri

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast e la canzone del film Guardia del corpo, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2020 – alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

