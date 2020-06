Guardia del corpo: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, sabato 13 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda Guardia del corpo, film del 1992 diretto da Mick Jackson, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston. Ma di cosa parla? Qual è il cast completo? E la colonna sonora? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Farmer (Kevin Costner), un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia personale. L’uomo viene contattato da Bill Devaney, manager della bella popstar e attrice Rachel Marron (Whitney Houston), per vigilare sull’incolumità della donna che riceve lettere minatorie. Farmer ben presto cozza con il carattere arrogante della donna, del suo addetto stampa, e arriva a vie di fatto con il corpulento guardaspalle, Tony, dopo averla sottratta ad una pericolosa apparizione in un locale. Dopo aver convinto Rachel ad avere una condotta più prudente, Frank la accompagna fuori a cena e passano la notte assieme.

Dopo l’effimero incontro Frank riprende a fatica il controllo, suscitando in Rachel un risentimento che si concretizza a Miami: durante un Gala di beneficenza Rachel per ripicca nei confronti di Frank finge di cedere alle attenzioni di Greg Portman, un ex agente della CIA ed ora collega di Frank. L’arrivo di una telefonata minatoria nel camerino di Rachel convince tutti del pericolo incombente: Frank decide così di portare Rachel, Fletcher e la sorella di Rachel, Nicki, nello chalet di suo padre, Herb Farmer, al Nord. Anche qui però la vita di Rachel e della sua famiglia viene minacciata: dopo aver cercato di uccidere Fletcher durante una gita in barca, lo stalker misterioso uccide accidentalmente Nicki, poco dopo che Frank aveva scoperto che era stata proprio lei, piena di gelosia per la sorella, ad averlo assoldato per farla uccidere.

IL FINALE DEL FILM (ATTENZIONE SPOILER)

Tornati a Los Angeles per celebrare i funerali di Nicki, Rachel e Frank si preparano per affrontare la notte degli Oscar: in quell’occasione ci sarà l’incontro fatale con il misterioso assassino, che altri non è che Portman (Tomas Arana) il quale, nonostante la morte di Nicki, è comunque intenzionato a portare a termine ad ogni costo l’incarico avuto. Frank, in extremis, riesce a sventare l’attentato e avere la meglio su Portman rimanendo però gravemente ferito. Nel finale del film Guardia del corpo Rachel e Frank si dirigono verso l’aereo che lei prenderà per conquistare la libertà e si danno un maestoso bacio prima di lasciarsi definitivamente.

Il trailer

Di seguito il trailer del film Guardia del corpo in onda oggi, 13 giugno 2020, su Canale 5:

Guardia del corpo: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film Guardia del corpo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Frank Farmer

Whitney Houston: Rachel Marron

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Debbie Reynolds: sé stessa

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Piccola curiosità: la sceneggiatura era stata in origine pensata da Lawrence Kasdan per un film con Steve McQueen e Diana Ross nel 1976.

Colonna sonora

La colonna sonora del film Guardia del corpo (The Bodyguard: Original Soundtrack Album) è stata la più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti (cioè almeno 10 milioni di dischi venduti). Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre, la cover interpretata da Whitney Houston di I Will Always Love You ha venduto 16 milioni di copie nel mondo. Di seguito tutte le tracce della colonna sonora del film Guardia del corpo:

I Will Always Love You – Whitney Houston

I Have Nothing – Whitney Houston

I’m Every Woman – Whitney Houston

Run to You – Whitney Houston

Queen of the Night – Whitney Houston

Jesus Loves Me – Whitney Houston

Even If My Heart Would Break – Kenny G featuring Aaron Neville

Someday (I’m Coming Back) – Lisa Stansfield

It’s Gonna Be a Lovely Day – The S.O.U.L. S.Y.S.T.E.M.

(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding – Curtis Stigers

Waiting for You – Kenny G

Trust in Me – Joe Cocker featuring Sass Jordan

Theme from the Bodyguard – Alan Silvestri

Streaming e tv

Dove vedere il film Guardia del corpo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2020 – alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

