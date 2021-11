Non potevano passare inosservate le parole di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, durante la puntata di ieri del popolare reality di Canale 5. “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, ha detto in diretta il giornalista, scatenando sui social un turbinio di commenti e polemiche. Il conduttore d’altronde in questi anni ci ha abituato a prese di posizione su vari temi, dimostrando in certi casi apertura mentale, in altro un forte moralismo.

A provocare l’uscita discutibile di Signorini è stata una frase di Giucas Casella. Da settimane nel reality va avanti uno scherzo al celebre illusionista, che riguarda l’accoppiamento del suo cane femmina con un altro di grossa taglia. Signorini in tal senso ha stuzzicato il concorrente sulla possibilità di una cucciolata in arrivo.

Casella si è detto contrario, ipotizzando anche che la cagnolina, se incinta, possa abortire. In risposta a questa affermazione, Signorini ha precisato: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”. Inevitabili le reazioni sui social. “Medioevo”, commenta un utente, “Signorini dovrebbe vergognarsi”, scrive qualcun altro.