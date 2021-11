Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 15 novembre

Questa sera, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 novembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Sono tre i concorrenti in nomination, tutte donne. Al televoto le sorelle Selassié, con Lulù che sta facendo discutere (e non poco) per il suo rapporto quasi ossessivo con Manuel, Soleil, spesso al centro di polemiche e la dolce Sophie, che con modo ed educazione riesce sempre a dire quello che pensa. Il pubblico chi deciderà di salvare? Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Alex e Soleil e del loro rapporto speciale, della loro ‘chimica artistica’. Dopo il duro confronto in studio tra Delia, moglie dell’attore, e Soleil, concorrente del reality, come sta procedendo la loro amicizia? Si sono allontanati o restano complici come non mai? Infine si potrebbe parlare di un’altra coppia ormai divisa, quella formata da Lulù, una delle sorelle Selassié al televoto, e Manuel. Dopo un avvicinamento, i due sono sempre più distanti e Manuel pare abbia deciso di troncare, definitivamente, ogni rapporto…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.