Grande Fratello Vip stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi, venerdì 4 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip non va in onda su Canale 5? L’appuntamento del venerdì con il reality condotto da Alfonso Signorini salta per evitare la durissima concorrenza con il Festival di Sanremo 2022 che stasera andrà in onda con la quarta serata (quella delle Cover). Al posto del reality verrà trasmesso il film Attenti al gorilla con Frank Matano. Per evitare batoste negli ascolti Mediaset ha quindi deciso di far riposare il GFVip che comunque non tarderà molto a tornare in onda.

Quando torna

Il Grande Fratello Vip 2021-2022 tonerà in onda lunedì 7 febbraio alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Il riposo quindi sarà solo di una puntata. Niente drammi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) non va in onda, ma dove vederlo di solito in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.