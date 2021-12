Il Grande Fratello Vip oggi non va in onda: perché, il motivo | 24 dicembre 2021 Canale 5

Perché Il Grande Fratello Vip 2021 questa sera non va in onda su Canale 5? Oggi – venerdì 24 dicembre – salta il classico appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Oggi è la Vigilia di Natale e come da tradizione l’ammiraglia Mediaset propone in prima serata il Concerto di Natale. Dall’Auditorium della Conciliazione Federica Panicucci presenta la ventinovesima edizione del Concerto di Natale con la partecipazione di cantanti di fama nazionale ed internazionale. Ecco perché il Grande Fratello Vip oggi non va in onda.

Quando torna

Possiamo dirvi inoltre che per tutte le festività natalizie non ci sarà il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì con il Gf Vip, ma andrà in onda solo una volta a settimana, il lunedì. Il doppio appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 tornerà a gennaio dopo le feste. Il Gf infatti quest’anno andrà avanti fino a marzo. La prossima puntata è dunque in programma lunedì 27 dicembre 2021.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6), ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera (solo il lunedì durante le feste di Natale) alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.