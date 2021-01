Grande Fratello Vip: le nomination dopo la 31esima puntata

Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la 31esima puntata andata in onda oggi, lunedì 4 gennaio 2021? Al termine della puntata di oggi sono stati nominati….

notizia in aggiornamento…

A decretare chi dovrà uscire dalla Casa saranno i telespettatori che già dalla serata sono stati chiamati ad esprimere il loro voto. Chi uscirà dal GF Vip 2020? Lo scopriremo lunedì 11 gennaio 2021 nel corso della 32esima puntata.

Come si vota

Per votare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 in nomination Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS:

APP MEDIASET PLAY : Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto.

: Una volta entrati nell’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto. SITO WEB : Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito.

: Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto. SMS: Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i concorrenti in nomination dopo la 31esima puntata (lunedì 4 gennaio 2021) e come si vota per il Grande Fratello Vip 2020, ma dove vedere in tv e streaming il programma? Il reality va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40). Non solo tv. Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Inoltre ci sarà il GF VIP Party, in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle 16,20 per un’ora, che sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip. Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.

