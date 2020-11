Notte di confidenze e baci appassionati al Grande Fratello Vip. Quest’edizione del reality di Canale 5 ci sta regalando diversi colpi di scena, grazie ad un cast di qualità e ben collaudato. Protagoniste dell’ultimo inaspettato coup de theatre sono Dayane Mello ed Adua Del Vesco. Le due sono sempre più vicine, e nella serata dell’1 novembre, dopo una notte di festeggiamenti, Dayane si è dichiarata all’attrice.

Complice magari un tasso alcolico elevato o la costrizione di stare sempre insieme ormai da parecchie settimane nella stessa casa, la concorrente del Gf Vip si è confidata ad Adua Del Vesco, dichiarando: “Sei bellissima, sei tutta perfetta, Adua mi sa che mi sono innamorata di te”. L’attrice dapprima è rimasta piuttosto interdetta e sorpresa: “Dai, stai scherzando! Mi metti in crisi”, ha risposto imbarazzata. “Certo ma le parole qua hanno un peso, ho paura”, ha proseguito poi Dayane, visibilmente alticcia.

“Io ti voglio più di bene”, ha quindi risposto Adua. “Tu per me sei una delle donne italiane più… Sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, che per me sono l’icon italiano. Sei la donna più bella che ho visto in vita mia, sei troppo bella”, ha continuato Dayane Mello. Quando poi la modella le si è avvicinata per darle un bacio, l’attrice non si è tirata indietro. Nel corso della serata le effusioni e i baci tra le due sono proseguite, non passando certo inosservati agli occhi dei fan che hanno commentato increduli sui social.

