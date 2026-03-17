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Grande Fratello Vip 2026: quante puntate, durata e quando finisce

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di Redazione TPI

Grande Fratello Vip 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, in onda dal 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì. Appuntamento in prima serata su Canale 5 dal 17 marzo 2026 alle ore 21.30.

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026, ma quanto dura (durata) ogni puntata del reality? Appuntamento dalle ore 21.30 circa alle ore 01.40 circa. La durata quindi è di circa quattro ore. Alla conduzione Ilary Blasi affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Redazione TPI
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