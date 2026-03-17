Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono

Chi sono i concorrenti nel cast del Grande Fratello Vip 2026? Un cast tutto nuovo e cambiato per un’edizione nuovamente ricca di Vip. Alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi. Novità tra gli opinionisti. Insieme a Cesara Buonamici arriva la temutissima Selvaggia Lucarelli. Ma scopriamo meglio chi sono i concorrenti della nuova edizione, in onda su Canale 5 dal 17 marzo.

Adriana Volpe, conduttrice televisiva, torna come concorrente, ruolo che ha già ricoperto nel 2020, prima di passare per due stagioni ad opinionista.

Antonella Elia, anche lei già partecipante del reality e opinionista in studio (al GF Vip 5), torna nel cast come concorrente.

Raimondo Todaro è un altro concorrente dell’edizione del GF Vip 2026. Il ballerino e volto noto di numerosi altri programmi del piccolo schermo, da Amici di Maria De Filippi a Ballando sotto le stelle.

Alessandra Mussolini, ex politica e già volto di altri programmi televisivi (nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle), parteciperà al Grande Fratello Vip 2026 come concorrente nella casa.

Giovanni Calvario, imprenditore romano, 36 anni, famoso per la partecipazione alla prima edizione de L’amore è cieco – Italia, in onda su Netflix.

Raul Dumitras, romano di origini romene, ha partecipato nel 2024 a Temptation Island in coppia con Martina De Ioannon, poi passata al trono di Uomini e Donne.

Dario Cassini, attore e comico di cabaret classe 1967, è un volto noto della televisione italiana. Tra i programmi più popolari a cui ha partecipato spiccano Le Iene, Zelig e Colorado.

Marco Berry è un altro concorrente del reality show con una solida esperienza televisiva alle spalle. Conduttore e inviato de Le Iene per diverse edizioni, deve la sua popolarità anche a programmi come Lucignolo, Mistero e Invisibili.

Lucia Ilardo, 28 anni, nata a Vignola, è diventata popolare dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2025 con l’allora fidanzato Rosario Guglielmi.

Renato Biancardi, content creator nato a Napoli classe 1993, vanta u seguito social di oltre 200 mila follower solo su Instagram. Nel 2019 diventa popolare con la hit Pino Givenchy. Tra le sue esperienze, la partecipazione al reality Ex On The Beach.

Blu Barbara Prezya è una modella di origini albanesi classe 1991. In Italia fin da bambina, è anche una canante. Nel 2023 ha partecipato al reality Pechino Express in coppia con Carolina Stramare.

Paola Caruso è una modella e un volto noto della tv, nata a Catanzaro, classe 1985. Tra i suoi programmi, Bonas condotto da Paolo Bonolis, La Pupa e il Secchione, Selfie – Le cose cambiano e L’isola dei Famosi.

Francesca Manzini è un’attrice comica, una conduttrice radiofonica e un’imitatrice. Romana, classe 1990, ha partecipato ad Amici Celebrities e ha condotto Striscia la Notizia.

Ibiza Altea è una modella italo-americana classe 1999. Ha già partecipato a un reality show, Too Hot To Handle.

Nicolò Brigante, modello e concorrente al reality show Temptation Island, ha partecipato nel 2018 a Uomini e Donne come tronista.

Tra le novità di questa edizione una Open House, per cui quattro concorrenti sono già entrati in Casa il 13 marzo: si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Grande Fratello Vip 2026: come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: