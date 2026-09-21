Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 21 settembre

Stasera, 21 settembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nuova puntata del reality show di Canale 5. Sono 4 i concorrenti finiti in nomination. Si tratta di Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. Non sarà un televoto direttamente eliminatorio. Ma attenzione: il meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).