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Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 settembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 20 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta grandi figure del passato che hanno segnato la storia globale e culturale. Approfondisce le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Nella puntata di stasera, domenica 20 settembre, si parlerà di Leonardo Da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519), scienziato, inventore e artista italiano. Uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell’umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 20 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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