Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 20 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta grandi figure del passato che hanno segnato la storia globale e culturale. Approfondisce le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Nella puntata di stasera, domenica 20 settembre, si parlerà di Leonardo Da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519), scienziato, inventore e artista italiano. Uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell’umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 20 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.