Ascolti tv sabato 19 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 19 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda BYD Music Awards. Su Rai 3 Misteri dimenticati. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 San Andreas. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 19 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.