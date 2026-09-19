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BYD Music Awards: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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BYD Music Awards: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della seconda puntata

Questa sera, sabato 19 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 dall’Arena di Verona va in onda la seconda puntata di BYD Music Awards, la manifestazione che celebra i protagonisti della musica italiana attraverso riconoscimenti assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. Alla conduzione ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna lo show dal 2012 e che quest’anno festeggia quindici anni insieme sul palco della manifestazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta)

In vent’anni i BYD Music Awards hanno accolto oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi. Un format unico che premia risultati concreti: ogni edizione assegna riconoscimenti agli album certificati Oro, Platino e Multiplatino FIMI/NIQ, ai singoli Platino e Multiplatino e ai tour che hanno superato le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate da SIAE. Sono anche previsti Premi Speciali. Un percorso che ha accompagnato l’evoluzione dell’industria musicale, ampliando negli anni le diverse categorie e valorizzando, oltre alla discografia, anche il mondo dei live e riconoscimenti alla carriera.

Ma qual è il cast (cantanti) di BYD Music Awards su Rai 1? Ecco la line-up degli artisti che saliranno sul palco: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Enrico Brignano, Fred De Palma, Fulminacci, Geolier, Gigi D’alessio, Giorgia, Giorgio Panariello, Il Volo, Irama, Juli, Kid Yugi, Levante, Luchè, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali, Modà, Nayt, Negramaro, Notre Dame De Paris, Olly, Paky, Pooh, Riccardo Cocciante, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tonypitony. E la scaletta? L’ordine di uscita dei vari artisti non è stato reso noto. Per scoprirlo non ci resta che seguire live l’evento.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di BYD Music Awards in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera, sabato 19 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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