La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 19 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Lorenzo pretende un matrimonio spettacolare con Angela, mentre Teresa teme di non essere all’altezza dei preparativi. Martina e Jacobo affrontano una resa dei conti sul loro futuro insieme. Intanto Enora e Toño indagano sui legami tra don Luis e il duca, ma nuovi contrasti rischiano di compromettere la loro collaborazione. Martina chiede tempo per capire se il suo amore per Jacobo può sopravvivere alle tensioni con Adriano. Curro, sempre più disperato per la situazione di Angela e Lorenzo, si rivolge a Manuel. Nel frattempo Cristóbal e Teresa annunciano grandi cambiamenti per la servitù e l’arrivo di nuovi valletti, uno dei quali lascia Maria Fernández senza parole.