L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 18 settembre

Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Dentro di sè Serhat ha preso la sua decisione. Firmerà il divorzio da Melek e smetterà di sfuggire al suo destino. Yildiz è innamorata di lui, è felice di stare al suo fianco e di essere la moglie di un Capo. Melek torna alla villa e trova Sultan dalla sua parte per via della gravidanza in corso. Le due donne vogliono comunicare insieme la lieta notizia a Serhat. Sultan spera che, una volta appresa la notizia, Serhat lasci stare Yildiz e qualunque altra donna. Giunte alla camera del piano di sopra, Melek e Sultan trovano la porta aperta e vedono Serhat e Yildiz stesi sul letto che si baciano. L’indomani mattina Sultan entra nella camera di Yildiz e prova a cacciarla. Nel sentire le sue grida, Serhat si precipita fuori e ammonisce la madre. Se continuerà ad attaccare la ragazza, non avrà più il suo rispetto. Melek esige una spiegazione e Serhat la informa di voler accettare il divorzio in quanto sa di non poterla più rendere felice.

Il bacio di Serhat accende l’entusiasmo di Yildiz che ora è convinta che Serhat si stia innamorando di lei. A tal proposito, la ragazza lo informa che non ha più intenzione di essere la sua consorte senza un contratto di matrimonio ufficiale e che, se la vorrà come moglie, dovrà necessariamente divorziare prima da Melek. Determinata a dimostrare a Serhat di voler vivere nella villa degli Yelduran, Melek vuole scoprire come diventare una vera moglie di un Capo. Per avere un supporto concreto, chiede a Sultan di darle una mano. Sultan accetta con molto piacere la richiesta della nuora. La prima lezione è che la ragazza cominci a chiamarla “Madre”, la seconda, che impari a sparare per difendere la sua famiglia anche con un’arma, se necessario. Alla riunione dei Capi, Serhat conosce l’erede del Capo Fahri, Yildirim, proprietario della scuola frequentata da Yildiz e forte sostenitore dei Kordagli. A sorpresa compare anche Dalyan che chiede la nomina a Capo.

Akif va da Hicran e, prima con la promessa di liberarla dai suoi creditori e poi con le minacce, la convince a sedurre Asif con l’intento di farlo separare da Nida. Hicran chiama Asir e si fa invitare a cena ma, al locale dove Asir era solito andare, viene umiliato dal cugino Dalyan che, complice il proprietario Pero, gli toglie il tavolo che, da sempre, era prenotato per lui. Yusuf va a un appuntamento con Hatcik, ma era un tranello di Sultan che aveva scoperto tutto su loro due e, considerandolo un tradimento, lo avverte che farà qualcosa di molto grave ad Hatcik.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.