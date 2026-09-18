Fidanzata in affitto: tutto quello che c’è da sapere sul film
Fidanzata in affitto: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Fidanzata in affitto (No Hard Feelings), film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Montauk, New York. La trentaduenne Maddie è gravata dai debiti e rischia di perdere la casa che ha ricevuto in eredità dalla defunta madre. Il lavoro da barista è a malapena sufficiente per tirare avanti, con l’aggravante di aver subito il pignoramento della macchina che le permetteva di avere una seconda entrata come autista Uber. I suoi amici Sara e Jim le mostrano un annuncio su Craigslist in cui i Becker, una coppia benestante che trascorre l’estate a Montauk, sono alla ricerca di una ragazza matura per il diciannovenne figlio Percy. Costui è un ragazzo molto timido che non ha vita sociale e i genitori sono preoccupati perché in autunno andrà a Princeton, dove temono possa finire soverchiato da una vita sfrenata che non ha ancora sperimentato. Siccome la ricompensa per sciogliere Percy è una Buick Regal, automobile di cui Maddie ha assoluto bisogno per sopravvivere economicamente, la ragazza accetta di essere colei che inizierà Percy alla vita adulta.
Fidanzata in affitto: il cast
Abbiamo visto la trama di Fidanzata in affitto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jennifer Lawrence: Maddie Barker
- Andrew Barth Feldman: Percy Becker
- Matthew Broderick: Laird Becker
- Laura Benanti: Alison Becker
- Natalie Morales: Sarah
- Scott MacArthur: Jim
- Ebon Moss-Bachrach: Gary
- Hasan Minhaj: Doug Khan
- Kyle Mooney: Jody
- Zahn McClarnon: Gabe Sawyer
- Jordan Mendoza: Crispin
- Amalia Yoo: Natalie
- Alysia Joy Powell: Fern
- Quincy Dunn-Baker: Travis
- Madison Odenborg: Melanie
Streaming e tv
Dove vedere Fidanzata in affitto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.