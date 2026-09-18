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Fidanzata in affitto: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fidanzata in affitto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Fidanzata in affitto (No Hard Feelings), film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Montauk, New York. La trentaduenne Maddie è gravata dai debiti e rischia di perdere la casa che ha ricevuto in eredità dalla defunta madre. Il lavoro da barista è a malapena sufficiente per tirare avanti, con l’aggravante di aver subito il pignoramento della macchina che le permetteva di avere una seconda entrata come autista Uber. I suoi amici Sara e Jim le mostrano un annuncio su Craigslist in cui i Becker, una coppia benestante che trascorre l’estate a Montauk, sono alla ricerca di una ragazza matura per il diciannovenne figlio Percy. Costui è un ragazzo molto timido che non ha vita sociale e i genitori sono preoccupati perché in autunno andrà a Princeton, dove temono possa finire soverchiato da una vita sfrenata che non ha ancora sperimentato. Siccome la ricompensa per sciogliere Percy è una Buick Regal, automobile di cui Maddie ha assoluto bisogno per sopravvivere economicamente, la ragazza accetta di essere colei che inizierà Percy alla vita adulta.

Fidanzata in affitto: il cast

Abbiamo visto la trama di Fidanzata in affitto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jennifer Lawrence: Maddie Barker
  • Andrew Barth Feldman: Percy Becker
  • Matthew Broderick: Laird Becker
  • Laura Benanti: Alison Becker
  • Natalie Morales: Sarah
  • Scott MacArthur: Jim
  • Ebon Moss-Bachrach: Gary
  • Hasan Minhaj: Doug Khan
  • Kyle Mooney: Jody
  • Zahn McClarnon: Gabe Sawyer
  • Jordan Mendoza: Crispin
  • Amalia Yoo: Natalie
  • Alysia Joy Powell: Fern
  • Quincy Dunn-Baker: Travis
  • Madison Odenborg: Melanie

Streaming e tv

Dove vedere Fidanzata in affitto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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