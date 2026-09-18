Fidanzata in affitto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Fidanzata in affitto (No Hard Feelings), film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Montauk, New York. La trentaduenne Maddie è gravata dai debiti e rischia di perdere la casa che ha ricevuto in eredità dalla defunta madre. Il lavoro da barista è a malapena sufficiente per tirare avanti, con l’aggravante di aver subito il pignoramento della macchina che le permetteva di avere una seconda entrata come autista Uber. I suoi amici Sara e Jim le mostrano un annuncio su Craigslist in cui i Becker, una coppia benestante che trascorre l’estate a Montauk, sono alla ricerca di una ragazza matura per il diciannovenne figlio Percy. Costui è un ragazzo molto timido che non ha vita sociale e i genitori sono preoccupati perché in autunno andrà a Princeton, dove temono possa finire soverchiato da una vita sfrenata che non ha ancora sperimentato. Siccome la ricompensa per sciogliere Percy è una Buick Regal, automobile di cui Maddie ha assoluto bisogno per sopravvivere economicamente, la ragazza accetta di essere colei che inizierà Percy alla vita adulta.

Fidanzata in affitto: il cast

Abbiamo visto la trama di Fidanzata in affitto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lawrence: Maddie Barker

Andrew Barth Feldman: Percy Becker

Matthew Broderick: Laird Becker

Laura Benanti: Alison Becker

Natalie Morales: Sarah

Scott MacArthur: Jim

Ebon Moss-Bachrach: Gary

Hasan Minhaj: Doug Khan

Kyle Mooney: Jody

Zahn McClarnon: Gabe Sawyer

Jordan Mendoza: Crispin

Amalia Yoo: Natalie

Alysia Joy Powell: Fern

Quincy Dunn-Baker: Travis

Madison Odenborg: Melanie

Streaming e tv

Dove vedere Fidanzata in affitto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.