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BYD Music Awards: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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BYD Music Awards: anticipazioni, cast, cantanti, scaletta, quante puntate e streaming

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 dall’Arena di Verona va in onda BYD Music Awards, la manifestazione che celebra i protagonisti della musica italiana attraverso riconoscimenti assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. Alla conduzione ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna lo show dal 2012 e che quest’anno festeggia quindici anni insieme sul palco della manifestazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In vent’anni i BYD Music Awards hanno accolto oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi. Un format unico che premia risultati concreti: ogni edizione assegna riconoscimenti agli album certificati Oro, Platino e Multiplatino FIMI/NIQ, ai singoli Platino e Multiplatino e ai tour che hanno superato le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate da SIAE. Sono anche previsti Premi Speciali. Un percorso che ha accompagnato l’evoluzione dell’industria musicale, ampliando negli anni le diverse categorie e valorizzando, oltre alla discografia, anche il mondo dei live e riconoscimenti alla carriera.

BYD affianca la ventesima edizione della manifestazione in qualità di naming partner, dando vita ai BYD Music Awards. La partnership interpreta il valore di “Build Your Dreams”, celebrando gli artisti che hanno trasformato talento, passione e determinazione in successi capaci di coinvolgere milioni di persone. Il marchio accompagnerà le due serate dell’Arena di Verona con una flotta dedicata ad artisti e ospiti, che vedrà protagonista la BYD DOLPHIN G DM-i, la nuova compatta Super Hybrid progettata specificamente per il mercato europeo.

BYD Music Awards: cast (cantanti e scaletta)

Ma qual è il cast (cantanti) di BYD Music Awards su Rai 1? IN AGGIORNAMENTO…

E la scaletta? L’ordine di uscita dei vari artisti non è stato reso noto. Per scoprirlo non ci resta che seguire live l’evento.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per BYD Music Awards su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 18 settembre 2026; la seconda e ultima sabato 19 settembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere BYD Music Awards in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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