Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

BYD Music Awards streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

BYD Music Awards streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 dall’Arena di Verona va in onda la prima puntata di BYD Music Awards, la manifestazione che celebra i protagonisti della musica italiana attraverso riconoscimenti assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. Alla conduzione ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna lo show dal 2012 e che quest’anno festeggia quindici anni insieme sul palco della manifestazione. Dove vedere BYD Music Awards in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1.

BYD Music Awards streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per BYD Music Awards su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 18 settembre 2026; la seconda e ultima sabato 19 settembre 2026.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 settembre 2026
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 18 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 settembre 2026
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 18 settembre 2026
TV / BYD Music Awards: le anticipazioni (cantanti, scaletta) della prima puntata
TV / Fidanzata in affitto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / BYD Music Awards: tutto quello che c’è da sapere
Spettacoli / Caterina Balivo festeggia la sospensione del bollo auto per il 2027 mentre parla di Sanremo
TV / Ascolti tv giovedì 17 settembre: Napoli – New York, GF Vip, Le cose che non sai
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 settembre
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 17 settembre
Ricerca