BYD Music Awards streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 dall’Arena di Verona va in onda la prima puntata di BYD Music Awards, la manifestazione che celebra i protagonisti della musica italiana attraverso riconoscimenti assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. Alla conduzione ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia che accompagna lo show dal 2012 e che quest’anno festeggia quindici anni insieme sul palco della manifestazione. Dove vedere BYD Music Awards in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1.

BYD Music Awards streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per BYD Music Awards su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 18 settembre 2026; la seconda e ultima sabato 19 settembre 2026.