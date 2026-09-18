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Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 18 settembre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 18 settembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospite musicale della puntata sarà Vinicio Capossela, che renderà anche un omaggio a Francesco Guccini, interpretando uno dei suoi brani. Ospite in studio Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, chiamata a raccontare il fenomeno migratorio e il lavoro delle organizzazioni impegnate nel Mediterraneo.

Sarà quindi Diego Bianchi a portare il pubblico a Lampedusa, protagonista del primo reportage della nuova stagione. Il viaggio segue la visita di Papa Leone XIV nei luoghi simbolo dell’isola, tra la frontiera del Mediterraneo, le storie di chi arriva e quelle di una comunità che da anni vive a stretto contatto con il dramma delle migrazioni. Un racconto sul campo che parte da uno dei luoghi più emblematici dell’attualità per restituirne immagini, voci e atmosfere.

Per i monologhi tornano Andrea Pennacchi e Francesco Fanucchi, mentre debutta sul palco di “Propaganda Live” la stand-up comedian Maura Bloom.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e della band capitanata da Roberto Angelini.

I momenti di Propaganda Live

  • Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.
  • La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.
  • Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.
  • Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 18 settembre 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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