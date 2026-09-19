Ascolti tv venerdì 18 settembre: BYD Music Awards, L’erede, Quarto grado

Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 18 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda BYD Music Awards. Su Rai 3 Fidanzata in affitto. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 18 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.