Misteri Dimenticati – Blu notte: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 19 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Misteri Dimenticati – Blu notte, il nuovo programma del maestro del giallo Carlo Lucarelli, primo a portare in Italia il true crime, raccontando al grande pubblico il mondo dei delitti, delle inchieste e delle scene del crimine. Sei puntate che affrontano “cold case” accaduti dalla fine degli anni Settanta fino agli anni Duemila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella nuova serie di “Blu Notte” si parla dell’omicidio di Angelo Fabbri, studente del DAMS ucciso a Bologna nel 1983, un caso che si intreccia con quello della critica d’arte Francesca Alinovi, assassinata nello stesso periodo in quelli che sono stati definiti “i delitti del DAMS”. Si torna inoltre ad affrontare il mistero di via Poma, con l’omicidio di Simonetta Cesaroni e il suicidio di Pietrino Vanacore, la parabola del Clan dei Marsigliesi e la storia del grande falsario Tony Chichiarelli. Spazio anche al “giallo di Posillipo”, con l’omicidio di Anna Parlato Grimaldi e l’omicidio di Antonella Di Veroli, conosciuto come il caso della “donna nell’armadio”. Il programma racconta anche le misteriose scomparse del magistrato Paolo Adinolfi e dell’economista Federico Caffè e le vicende dei serial killer che hanno terrorizzato le città di Udine e Modena, lasciando una scia di sangue con efferati delitti ai danni di numerose donne.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Misteri Dimenticati – Blu notte su Rai 3? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima sabato 19 settembre 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – sabato 24 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 19 settembre 2026 OGGI

Seconda puntata: sabato 26 settembre 2026

Terza puntata: sabato 3 ottobre 2026

Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2026

Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2026

Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Misteri Dimenticati – Blu notte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabat0 19 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.