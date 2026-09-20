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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 20 settembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 20 settembre

Questa sera, domenica 20 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir cerca disperatamente Sureya, preoccupato per la sua sicurezza. Quando finalmente scopre che la madre è viva ed è ricoverata in ospedale, va a prenderla e le promette di arrestare i due malviventi che l’hanno rapita, rubandole i gioielli che erano un regalo di nozze di Mehmet. Nel frattempo, Afet rinchiude Gulizar a chiave in una stanza della villa. Quando arriva Kursat, le guardie lo fermano, ma lui non è intenzionato ad andarsene senza la sua futura moglie, e dopo un confronto acceso con Afet chiama la polizia. All’arrivo degli agenti, Gulizar denuncia la suocera, che viene quindi accompagnata in centrale. Intanto, Ozan rivela a Ezra di essere suo nipote e la donna, sconvolta dalla notizia si sente male. Intanto, fuori da Villa Yilmaz, Sevde scende dal taxi e incontra una donna che scoprirà essere Fatma, la madre di Ferman.

Canfeza e Mahir continuano a discutere animatamente, senza che nessuno dei due sembri disposto a cedere o a chiedere scusa. Nel frattempo, Mahir viene convocato in commissariato: è stato arrestato l’uomo che aveva rapinato sua madre e lui si reca subito a interrogarlo. Kursat confessa a Gulizar che, molti anni prima, aveva avuto un figlio da Handan, del quale non aveva più avuto notizie fino a oggi. Salih rivela a Sare di aver finalmente trovato la sua vera madre e di aver organizzato un incontro per farle conoscere. La ragazza, sopraffatta dall’emozione, non vede l’ora di incontrarla. Nel frattempo, Sureyya decide di voler infrangere la promessa fatta al defunto marito. Per farlo si rivolge a un religioso, che le consiglia di dedicarsi a opere di bene. Afet dice a Sevde di doverle parlare con urgenza: durante il loro incontro le rivela che Ferman le ha chiesto il divorzio e che ha un’amante da mesi.

Mahir, preoccupato per la scomparsa della moglie, la ritrova in un maneggio in compagnia di Ozan. In un atto di frustrazione, la porta via malamente e quasi non degna Ozan di uno sguardo. Canfeza si arrabbia per il comportamento del marito e, dopo svariate discussioni, i due finalmente sembrano rappacificarsi quando Mahir le chiede scusa e la riporta al maneggio, così da farla montare a cavallo. Più tardi, nonostante le sue iniziali reticenze, decide di accompagnarla a una cena a casa di Ozan insieme agli altri membri della famiglia Kilimci. Il sesto senso di Mahir, però, sembra essere giustificato: Ozan non è chi dice di essere. Alla villa degli Yilmaz, Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, terrore che prende ancora più forma quando si presenta Fatma, che ha in mano il video dell’incidente sul pontile. Poco dopo, alla villa arrivano degli agenti della polizia. Afet teme che questi siano lì per lei, ma in realtà sono venuti per Sureyya.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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