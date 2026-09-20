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Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 20 settembre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 20 settembre

Questa sera, domenica 20 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 13 settembre.

Anticipazioni

Ci sono persone che fanno del male apertamente e altre che lo fanno senza che ce ne accorgiamo, manipolandoci, facendoci dubitare di noi stessi o agendo alle nostre spalle. Ma cosa porta qualcuno a comportarsi così? Cattivi si nasce o si diventa?
Questo il tema della puntata di oggi. Con Nina Palmieri e Nicola Barraco il programma proverà a rispondere a questa domanda attraverso storie, esperienze e punti di vista diversi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 20 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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