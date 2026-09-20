Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano è il film in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 20 settembre 2026, alle ore 21.30. Il film racconta la vita dello scrittore che creò i personaggi di Peppone e don Camillo: girato nei luoghi originali, è diretto da Andrea Porporati e ha come protagonista Giuseppe Zeno. Scopriamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

1945. Giovannino Guareschi, dopo una prigionia vissuta nei lager tedeschi, fa ritorno a casa, nella bassa emiliana. Ha una buona ragione per farlo: a casa, oltre alla sua amata moglie Ennia, lo aspettano i figli Albertino e Carlotta. È proprio qui che Guareschi sente l’esigenza di fare nuovamente ciò che gli riesce meglio: catturare, con il suo sguardo di uomo libero, la realtà che lo circonda. E lo fa dando vita, nelle sue pagine piene di disegni e parole, al fortunato Mondo Piccolo e a personaggi entrati nella storia della cultura italiana come Don Camillo e Peppone, incarnazione perfetta dell’ironia e della profondità del loro autore. Il racconto segue il concepimento e l’evoluzione editoriale del suo capolavoro fino alla celebre trasposizione cinematografica, ma anche il percorso umano e personale di Guareschi, un uomo mosso dalla passione politica, che non si è mai sottratto allo scontro leale, fino ad affrontare a schiena dritta la reclusione nel carcere di Parma per diffamazione a mezzo stampa di Alcide De Gasperi.

Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano: il cast del film

Il titolo del film riprende una frase del diario che Guareschi tenne quando era internato militare in Polonia e Germania (1943-1945), avendo rifiutato di combattere con i nazi-fascisti. Liberamente tratto dal libro biografico Chi sogna nuovi gerani? (Rizzoli, 1993) curato da Alberto e Carlotta Guareschi, figli di Giovannino, il film è stato sceneggiato da Andrea Porporati, con la collaborazione di Marco Ferrazzoli, da un soggetto firmato dallo stesso Porporati con Simone Ortolani, Roberto Vecchi, Emiliano Procucci, Gloria Giorgianni; gli autori si sono avvalsi della consulenza di Alberto Guareschi.

Oltre a Giuseppe Zeno nei panni di Guareschi, nel film recitano Benedetta Cimatti (la moglie Ennia), Andrea Roncato (il padre Primo Augusto), Maurizio Donadoni (l’editore Angelo Rizzoli), Salvatore Striano (il produttore cinematografico Peppino Amato), Andrea Gherpelli[9] (Otello Montanari, dirigente comunista), Maurizio Domolato (Giovanni Mosca). Di seguito il cast completo con attori e relativi personaggi.

Giuseppe Zeno: Giovannino Guareschi

Benedetta Cimatti: Ennia, la moglie

Andrea Roncato: Primo Augusto, il padre

Maurizio Donadoni: Angelo Rizzoli, editore

Salvatore Striano: Peppino Amato, produttore cinematografico

Andrea Gherpelli: Otello Montanari, dirigente PCI

Marco Fiori: Gino Cervi

Maurizio Melchiorre Domolato: Giovanni Mosca, giornalista

Streaming e tv

Dove vedere Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 20 settembre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.