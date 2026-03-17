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A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del reality

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di Redazione TPI

A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del reality

A che ora inizia il Grande Fratello 2026? Il reality torna con un’edizione rinnovata, con al centro concorrenti Vip. Alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi. Gli opinionisti in studio sono Cesara Buonamici, volto del Tg5, e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Ma a che ora inizia? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 circa (subito dopo il grande successo de La ruota della fortuna) ogni martedì e venerdì dal 17 marzo.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì.

Redazione TPI
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