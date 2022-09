Grande Fratello Vip 2022-2023: i concorrenti (cast) del GF Vip 7

Quali sono i concorrenti (cast) del Grande Fratello Vip 2022-2023, in onda dal 19 settembre 2022 su Canale 5? I nomi degli inquilini non sono stati resi ufficiali prima dell’inizio del reality previsto per oggi, è però trapelata una lista. Eccola:

Marco Bellavia: l’attore conosciuto per aver interpretato Steve nella saga di Licia

Giovanni Ciacci: costumista ed ex volto di Detto Fatto

George Ciupilan: giovane tiktoker, ha partecipato a Il Collegio

Alberto De Pisis: conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Taylor Mega, prima di dichiararsi gay

Daniele Del Moro: ex gieffino e volto di Uomini e Donne

Edoardo Donnamaria: volto di Forum, speaker di RTL 102.5

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi

Amaurys Perez: ex pallavolista

Attilio Romita: giornalista del TG1

Luca Salatino: tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Antonino Spinalbese: parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez

Sofia Giaele De Donà: influencer, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Elenoire Ferruzzi: icona trans

Antonella Fioredelisi: ex schermitrice e influencer

Gegia: attrice e comica, nota negli anni ’80

Wilma Goich: cantante amatissima

Ginevra Lamborghini: influencer e cugina di Elettra

Sara Manfuso: giornalista e moglie del deputato del PD Andrea Romano

Carolina Marconi: ex concorrente del GF 4

Nikita Pelizon: influencer

Pamela Prati: showgirl che dopo il caso Mark Caltagirone torna in tv

Cristina Quaranta: ex ragazza di Non è la Rai

Patrizia Rossetti: per anni volto di Rete 4, nota conduttrice

Come si vota

Abbiamo visto i concorrenti (cast) del Grande Fratello Vip 2022-2023, ma come si vota per loro? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 7 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare: