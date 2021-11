Grande Fratello Vip 2021, chi entra stasera? I concorrenti che entreranno nella Casa

Chi entra stasera, 22 novembre 2021, nella Casa del Grande Fratello Vip 2021? Nel corso della puntata Alfonso Signorini presenterà ai telespettatori dei reality i nuovi inquilini pronti ad insidiare il percorso degli ormai concorrenti “storici” della sesta edizione. Come comunicato dal conduttore nella dirette serale di venerdì, varcheranno la porta rossa dieci nuovi concorrenti tutti da scoprire. Attenzione però: non tutti insieme. Stasera, nella ventunesima diretta, ad entrare in gioco saranno due donne: l’attrice Patrizia Pellegrino, che è stata una delle concorrenti della seconda edizione dell’Isola dei Famosi, e l’opinionista, attrice e conduttrice Maria Monsé, che è già stata una ‘vippona’ del GFVip nella terza annata condotta da Ilary Blasi.

