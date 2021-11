Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 8 novembre

Questa sera, lunedì 8 novembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 novembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Nel giardino del grande loft di Cinecittà si sono sentite delle urla e offese fuori dalla Casa rivolte ad Alex Belli. La Regina De Roma, personaggio iconico che talvolta fa capolino al Grande Fratello Vip ha gridato munita di un megafono: “Alex sei una merd*, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontana da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil accanna Alex sta facendo Centovetrine. Sei la gioia di tutti noi”. In giardino, erano presenti Lulù, Jessica, Sophie, Carmen, Francesca Cipriani e Nicola. E’ stata una delle sorelle Selassiè a raggiungere Alex che stava giocando a biliardo con Katia e Davide, a riferire (in parte) le parole sentite. Alex ha subito commentato “lasciano il tempo che trovano” ma poi ha avuto un momento di sconforto, in particolare per quello che è stato detto a Soleil e cioè di non fidarsi di lui. Se ne parlerà stasera? Di sicuro ci sarà spazio per l’eliminazione di oggi e per le nuove nomination.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.