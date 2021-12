Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 6 dicembre

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 dicembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Alex Belli e Soleil Sorge continuano a comportarsi da fidanzatini, nonostante i polveroni e le polemiche che li hanno coinvolti in queste settimane. Gli autori del GF VIP li hanno messi a dura prova, creando le giuste atmosfere, e loro hanno risposto avvicinandosi pericolosamente. E infatti non sono passate inosservate le immagini della loro notte bollente sotto le coperte. Immagini che hanno irritato parecchio la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che avrebbe persino abbandonato il tetto coniugale. La situazione è da tenere monitorata, non si escludono colpi di scena nella puntata di stasera… Il video bollente di Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto il giro del web, creando scalpore e scatenando i telespettatori del GF VIP. Il loro incontro ravvicinato sotto le coperte non lascia spazio a molte interpretazioni, coi rumori dei loro baci che sono parecchio esaustivi… Da capire poi se ci saranno eliminazioni e chi sarà in nomination in vista della prossima puntata.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.