Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 5 novembre

Questa sera, lunedì 5 novembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 novembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Aldo Montano e Alex Belli sono ormai ai ferri corti: dopo essersi duramente scontrati durante la diretta di lunedì per colpa delle affermazioni fatte dall’attore di Centovetrine durante la festa di Halloween (ha accusato lo schermidore di non esporsi mai e nascondere la sua personalità per “mantenere l’aplomb del campione olimpionico”) hanno continuato a discutere. “Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così – ha detto Montano riferendosi a quanto accaduto la sera prima -. Vieni di là, mi chiami e mi dici: “Aldo devo risolvere una cosa”. Non vai a fare la suora in confessionale. Grande, grosso e c******e sei. Tutta la tua amicizia, quella cosa dei “moschettieri” che dicevi, è una farsa”. “Non puoi prendertela così, vuol dire che hai la coda di paglia – ha replicato Belli -. Anche i moschettieri litigano, ti voglio bene c****”. I toni si sono poi ulteriormente surriscaldati. Il campione olimpico si è avvicinato all’attore e gli ha dato una pacca sul braccio provocandolo: “Dai vieni, forza, fammi vedere. Dai, fai la guerra. A te piace la lingua. Fai la guerra con la lingua. Bravo, testa di c***o”. Vista la tensione crescente, per evitare che la situazione degenerasse, è intervenuta Miriana Trevisan dividendo fisicamente i due litiganti. Se ne parlerà stasera. Poi spazio alle eliminazioni: chi sarà eliminato tra Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu, Jo Squillo e Soleil Sorge? Previste infine le nomination.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.