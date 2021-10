Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 4 ottobre

Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre.

Anticipazioni

Se le scorse settimane lamentavamo una calma eccessiva, nella scorsa puntata (venerdì) i concorrenti non si sono risparmiati e se le sono dette di santa ragione. In particolare Soleil Sorge, Ainett Stephens e Samy Youssef. All’origine della bagarre, di cui si è ampiamente parlato nel corso della puntata, un’uscita poco felice dell’influencer italoamericana (“smettetela di urlare come scimmie”), che il modello e l’ex Gatta Nera de “Il mercante in fiera” hanno bollato come razzista. Le parole di Ainett Stephens: “Le scuse di Soleil non sono sincere. Nello stesso minuto in cui ha detto “scimmia” avrebbe dovuto chiedermi se mi fossi offesa e scusars. Ha aperto una ferita in me, dai cinque ai tredici anni ho subito razzismo, nessun bambino a scuola voleva giocare con me perché temeva di essere macchiato”. Come è evoluta la situazione nella Casa in vista della puntata di stasera? Previsti altri chiarimenti? Vedremo. Quel che è certo è che stasera scopriremo chi dovrà lasciare la Casa tra Davide Silvestri, Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu. E le nuove nomination…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.