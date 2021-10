Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 29 ottobre

Questa sera, venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 ottobre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Si potrebbe parlare della bomba lanciata da Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip, Raffaella Fico, una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, avrebbe denunciato Soleil Sorge per delle presunte frasi razziste. “Pare che lei ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante. Se ne parlerà in puntata? E soprattutto Soleil verrà messa al corrente? Vediamo se la diretta interessata conferma” ha confessato Venza sui social. Alfonso Signorini metterà al corrente la Sorge di quello che sta succedendo fuori la Casa del Gf Vip? Intanto, Raffaella è tornata sui social per ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta e supportata in questa esperienza: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”. Chi sarà eliminato stasera tra Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipriani? Previste poi le nomination.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.