Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 27 settembre

Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre.

Anticipazioni

La puntata di oggi si preannuncia particolarmente scoppiettante. Secondo le indiscrezioni, un’ospite sarebbe pronta a litigare con Soleil Sorgè. Stiamo parlando della presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi, che non vedrebbe l’ora di dirne quattro all’influencer che sta in tutti i modi sporcando l’immagine dell’imprenditore dicendo bugie. Inoltre Tommaso Eletti, primo eliminato di questa edizione, avrebbe recapitato da parte di Antinolfi un messaggio per la sua dolce metà, contravvenendo al regolamento del reality e pertanto l’imprenditore potrebbe rischiare la squalifica. Data la presenza di Greta nella vita di Gianmaria pare proprio che quella con Soleil sia tutta una montatura per fare audience. Inoltre, è severamente vietato dal regolamento del Grande Fratello inviare qualsiasi tipo di messaggio all’esterno della casa attraverso altri concorrenti. Questa mancanza di rispetto per il programma potrebbe costare a Gianmaria la permanenza nella casa, anche se aveva manifestato la volontà di lasciarla di sua spontanea volontà, in seguito agli scontri con la Sorgè. Poi scopriremo che sorte avranno i 4 nominati: Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Casalino e Nicola Pisu. Lasceranno la casa o ci saranno altre “punizioni”? Appuntamento a stasera!

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.