Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 22 novembre

Questa sera, lunedì 22 novembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 novembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. La grande notizia delle ultime settimane è che il GF Vip andrà in onda fino a marzo. Per creare nuove dinamiche e movimentare la casa, nelle prossime settimane, entreranno nuovi concorrenti come ha annunciato lo stesso Alfonso Signorini che, durante la diretta della ventesima puntata della sesta edizione del reality show, ha annunciato che i primi concorrenti nuovi entreranno stasera, lunedì 22 novembre. Ma chi sono i dieci vip che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà? Le prime vip, secondo Giuseppe Candela, a varcare la porta rossa saranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, ex gieffina della terza edizione di Ilary Blasi. Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 dovrebbero esserci poi Vera Gemma, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo, Valeria Marini, Adelaide De Martino ovvero la sorella di Stefano De Martino e Biagio D’Anelli. Dal mondo di Uomini e Donne, dopo Soleil Sorge e Sophie Codegoni, dovrebbero arrivare Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Staremo a vedere…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.