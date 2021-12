Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 17 dicembre

Questa sera, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 dicembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Chi lascerà la Casa del GfVip? Nel corso della scorsa puntata Signorini ha chiesto agli occupanti della Casa di Cinecittà di decidere se proseguire o meno il reality. Qualcuno ha subito chiarito di voler restare altri sono i dubbio. Oggi le risposte definitive. Intanto, dopo essersi scontrato con Soleil e confrontato con Delia, Alex ha infranto le regole del programma ed è stato costretto a lasciare definitivamente il gioco. Appena la coppia è uscita dalla Casa, l’influencer italo-americana è completamente crollata. “Che andassero a casa cornuti e felici”, ha detto la Sorge visibilmente provata per il comportamento di Belli “Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo”. Dell’argomento probabilmente se ne riparlerà stasera.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.