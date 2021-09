Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 13 settembre

Questa sera, lunedì 13 settembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Anticipazioni

Anche quest’anno i vip entreranno in parte nella prima puntata (oggi, lunedì 13 settembre 2021), in parte nella seconda (venerdì prossimo). Alcuni di loro – come mostrato sui social – sono già in isolamento in albergo e per questo possiamo dare per scontata l’entrata di Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge nella prima puntata. Così come l’ingresso di Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni nella puntata di venerdì. Gli altri (da Aldo Montano a Davide Silvestri, passando per le sorelle Hailé Selassié fino a Nicola Pisu) restano un mistero, dato che non aggiornano i social da giorni. Ma vediamo insieme i 22 concorrenti che varcheranno la porta della Casa di Cinecittà: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Nicola Pisu, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.