Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 10 dicembre

Questa sera, venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 dicembre.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni tra cui il momento di malinconia vissuto da Gianmaria Antinolfi. Nel giorno dell’Immacolata, dopo aver addobbato la casa con tutte le decorazioni, dopo aver ascoltato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che realizzerà un servizio fotografico di cui saranno protagonisti tutti i concorrenti, Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare alle lacrime. A scatenare lo sfogo del gieffino è stato il pensiero di dover affrontare il resto del percorso senza Aldo Montano, diventato, per lui, un porto sicuro. Sul divano, tra le braccia di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che considera sue sorelle, Gianmaria Antinolfi ammette di essere malinconico per Aldo Montano. “Non posso pensare di continuare senza Aldo”, ha detto Gianmaria che si lascia andare alle lacrime. “Avevamo deciso di andare via insieme e stavamo aspettando il 13. Poi resto per vivere una cosa bella”, ha aggiunto Gianmaria riferendosi al rapporto con Sophie Codegoni che pare sia giunto ad una svolta. Previste per stasera poi le consuete nomination. Ci sarà anche un’eliminazione?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.