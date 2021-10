Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 1 ottobre

Questa sera, venerdì 1 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 ottobre.

Anticipazioni

Pace fatta nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi la situazione tra i due, dopo i chiarimenti avvenuti negli scorsi giorni, è nettamente migliorata. Soleil in settimana ha scherzato: “Ebbene si, sono ancora innamorata di Gianmaria. Questa notte abbiamo fatto una mossa strategica, piano piano io ho tirato Nicola nel nostro letto, così questa notte vado a dormire lì e dato che per terra una donna si sente scomoda, piano piano mi intrufolerò nel lettino singolo, così stiamo vicini io e Gianmaria. Spero solo di non sbagliare letto così non finisco in quello di Amedeo” dopo queste dichiarazioni Alex Belli ha detto: “Sei diabolica”. Intanto la love story tra la principessa Lucrezia e Manuel ha subito il primo scossone. Alla ragazza, infatti, non sono andate giù alcune attenzioni che il compagno ha riservato alla bella Sophie. Magari se ne capirà di più stasera… Spazio poi alle eliminazioni (in nomination ci sono Gianmaria, Nicola e Andrea) e le nomination in vista della prossima puntata.

Streaming e tv

