Questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 gennaio.

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Difficile pensare che ci sarà una squalifica in vista per Katia Ricciarelli, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno, eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico della trasmissione Alfonso Signorini, non esattamente educato, oltre che per lo stato di pulizia della casa, diciamo non proprio impeccabile. A margine di tutto questo settimana prossima, probabilmente nella puntata di venerdì prossimo, ci dovrebbe essere l’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che diventerebbe dunque una nuova concorrente del reality a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili rispetto agli equilibri della casa. Non solo, nella puntata di oggi sera sarà presente in studio una vecchia e cara conoscenza del Grande fratello vip e fra i protagonisti della scorsa edizione, Dayane Mello, che incontrerà la sua amica del cuore Soleil Sorge. Per Dayane sarà questa l’occasione per raccontare qualcosa di più della sua tormentata partecipazione al reality show brasiliano La Fazenda.