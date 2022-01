Questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 gennaio.

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Nelle scorse ore Katia Ricciarelli si è spazientita perché Manuel Bortuzzo ha lasciato aperta la porta del giardino. In realtà, dato che è costretto su una sedia a rotelle, sembra che per il nuotatore sia complicato chiudere la porta. Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno tentato di ammazzare il tempo, giocando a carte. Poi, l’ex Miss Italia ha notato gli spifferi che provenivano dal giardino e ha urlato: “La porta!”, ma si è corretta subito: “Ah no, è Manuel”. Katia Ricciarelli si è alzata ed è andata a chiudere la porta. Poi ha raggiunto Manila Nazzaro e sottovoce le ha detto: “Mamma mia, che poi onestamente, ce la fa anche a chiuderla come la apre”. Manila ha replicato, confermando l’intenzione di Bortuzzo di lasciare il Grande Fratello Vip: “Ma se ne va Manuel. Il 14 o il 17 va via. Lo ha detto l’altro giorno parlando. A me non lo ha detto personalmente. Con me non parla più Manuel, si è un po’ allontanato. Mi spiace”. In settimana ci sono poi stati nuovi scontri a causa del cibo, uno degli elementi cardini delle discussioni. Protagoniste? Soleil Sorge e Lulù Selassiè e oggi si direbbe uno a zero per la principessa. La giovane Selassiè appare più sicura di sè ultimamente, forte del rapporto con Manuel o per il consenso del pubblico che ha capito di avere. Certamente ad ostacolare Soleil sono pochi, impauriti dalla sua personalità e dalle preferenze da Casa. Durante la recente lite, è stata la Sorge a mettersi in mezzo ricevendo però una secca replica da parte della principessa. Tutto è nato dalla sparizione di un tartufo.. Stasera un chiarimento?