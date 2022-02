Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 28 febbraio

Questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 febbraio.

Anticipazioni

Per un altro dei concorrenti rimasti in gara oggi arriverà il momento di dire addio al gioco. Questa settimana, a rischio eliminazione ci sono: Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Uno dei tre sarà fatto fuori dalla trasmissione a un passo ormai dall’attesa finalissima di questa sesta edizione. A decidere le sorti dei concorrenti sarà il pubblico da casa col televoto e, al momento, stando ai risultati dei sondaggi web, ad avere la peggio a questa tornata eliminatoria potrebbe essere il giovane tiktoker Antonio, tra gli ultimi arrivati nel programma Mediaset. Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli: la scorsa settimana, dopo la sua eliminazione dal gioco, la cantante lirica ha lasciato dei conti in sospeso con alcuni dei suoi compagni di gioco, tanto da rifiutarsi di salutare alcuni di loro. Alfonso Signorini, anche per una mancanza di tempo durante l’ultima puntata del GF Vip, ha ammesso che avrebbero parlato ancora del percorso di Katia nelle puntate a seguire. E, a questo punto, non si esclude che lunedì 28 febbraio possa esserci un rientro in casa di Katia Ricciarelli per avere un confronto “faccia a faccia” con coloro che possono essere considerati i suoi nemici in questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.