Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 24 febbraio

Questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 febbraio.

Anticipazioni

Gli ultimi giorni nella Casa per Nathaly Caldonazzo sono stati piuttosto movimentati. L’attrice e showgirl è finita al televoto nel corso dell’ultima puntata e questo l’ha portata ad essere a rischio eliminazione in vista del nuovo appuntamento nella prima serata di oggi. Tuttavia, nell’aria si è insinuato un dubbio: Nathaly sarà eliminata per volere del pubblico o squalificata in seguito presunte “frasi gravissime” pronunciate nella Casa? Conversando con Alessandro Basciano, l’attrice si è ritrovata a commentare le presunte frasi, come riporta Biccy.it: “Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato”, ha asserito, augurandosi che possano non trasmetterlo. Quale sia stato lo scivolone, tuttavia, non è dato saperlo. Una cosa appare certa: la donna avrebbe “sbroccato”: “Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”, ha commentato parlando con Basciano.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.